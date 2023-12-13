Yargıtay İçtihat Merkezi Yapay Zeka Desteğiyle Hizmete Açıldı

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM), yapay zeka desteğiyle güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlayan bir hizmet olarak kullanıma açıldı. YİM, yargıda uygulama birliğini desteklemek ve adalete erişimi hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı bulunmaktadır. YİM'de sadece emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacaktır.

Yapay zeka desteği ile sisteme işlenmiş güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlayan Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YİM, Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tasarlandı.

Hakim ve savcıların yanında avukatlar ve tüm vatandaşlara da hizmet verecek olan YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı tanınıyor.

Yapay zeka ile Yargıtay kararlarına hızlı erişimi sağlamayı amaçlayan YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.