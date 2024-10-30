Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik: Sayım Kurulu Üye Sayısı 3'e İndirildi

(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı tarafından Yargıtay iç yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından 5 kişiden oluşan Sayım Kurulu üye sayısı 3'e indirildi.

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yargıtay İç Yönetmeliğinin 55. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, "Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından beş kişiden oluşan bir Sayım Kurulu, genel urulun iş'ari oyuyla seçilir. Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde bu kurul üç kişiden oluşur. Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık eder" maddesi "Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Sayım Kurulu Yargıtay Birinci Başkanı tarafından, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminde ise Birinci Başkanlık Kurulu tarafından seçilir. Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde de bu kurul üç kişiden oluşur. Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık eder" şeklinde değiştirildi.