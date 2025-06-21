Yargıtay, Eşine Casus Yazılım Yüklü Telefon Hediye Eden Sanığın Beraat Hükmünü Bozdu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, evlenmeden önce eşine hediye ettiği casus yazılım yüklü telefonla, eşinin yazışmalarını ele geçiren sanık hakkındaki beraat hükmünü bozarak, sanığın "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, evlenmeden önce eşine cep telefonu hediye etti. Telefonda yüklü casus yazılım sayesinde yapılan konuşmaları kaydeden kişi, kayıtları babasına da dinletti.

Evlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu sanık, Türk Ceza Kanunu'nun 132/1. maddesi uyarınca "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, aynı kanunun 132/2. maddesi uyarınca da "haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek" suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.

Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılması yönünde tebliğname hazırladı.

Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK'nin 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.

Dosya kapsamına göre, sanığın evlenmeden önce eşine hediye ettiği telefona casus program yüklediği, bu yolla haberleşme içeriklerini kaydettiği ve babasına dinlettiği aktarılan kararda, eylemin TCK'nin 132. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haberleşmenin gizliliğini ihlal", aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen "haberleşmenin gizliliğini ifşa" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.

İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.