Yargıtay'dan Uyuşturucu Ticareti Ceza Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kümeste uyuşturucu madde sakladığı tespit edilerek yakalanan satıcıya "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen 12 yıl hapis ile 120 bin lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre polis ekipleri, Diyarbakır'da bir eve beyaz araçla "yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve ev içerisinde paketleme yapıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Polislerin eve gireceği sırada bunu fark eden kişi, kaçtı. Yapılan aramalar sonucu evin kümesinde yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Kısa süre sonra yakalanan şüpheli ev sahibi, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı ve hakkında kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi, elde edilen deliller kapsamında, sanığa atılı suçtan 12 yıl hapis ve 120 bin lira adli para cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki hükmü hukuka uygun buldu.

Sanık, atılı suçu işlemediğini, cezalandırılmasına yeterli somut delil bulunmadığını ileri sürerek dosyayı Yargıtaya taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, temyiz istemini reddederek yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı. Daire, sanığın tahliye talebinin de reddine karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.