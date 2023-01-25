Yargıtay'dan 'Reina' katliamı sonrası tutuklanan Doğu Türkistanlının beraatine onama

İSTANBUL Ortaköy'deki 'Reina'da 2017'nin yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınarak tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan Doğu Türkistan uyruklu Kulaxı Yımaıer'in (51) aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu.

İSTANBUL Ortaköy'deki 'Reina'da 2017'nin yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınarak tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan Doğu Türkistan uyruklu Kulaxı Yımaıer'in (51) aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu. Karar sonrası yeniden yargılanan Yımaıer için verilen beraat kararı ise Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul Ortaköy'de, 2017 yılında eğlence mekanı 'Reina' katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un Türkiye'de görüştüğü kişiler arasında bulunduğu ve DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Doğu Türkistanlı Kulaxı Yımaıer tutuklandı. Yımaıer, 21 Aralık 2017'de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Yımaıer'in avukatının kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, sanığın telefonunda eksik inceleme yapıldığını belirtip, katliamı düzenleyen Masharipov'un da görüştüğü 'Tulpar' kod adlı kişi ile görüşüp görüşmediğinin tespit edilmesini isteyerek kararı bozduktan sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Kararının ardından yeniden Kayseri'de hakim karşısına çıkan Yıamıer, nisanda görülen ilk duruşmada tahliye edildi.