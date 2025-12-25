Haberler

Yargıtaydan "iş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli" kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı sebeplerin iş sözleşmesinin feshi için haklı neden oluşturmadığına ve işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Şirketin iş akdini feshetme gerekçeleri hukuka aykırı bulundu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı sebepler nedeniyle işverenin, işçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haklı olmadığına ve bu durumda da işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçi, işten çıkarıldı. İşçi, haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedilmesine rağmen kendisine ihbar tazminatı ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek dava açtı.

Davalı şirket, davacının madencilik faaliyetleri kapsamında nakliye işi için istihdam edildiğini ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını, bu "zorunlu neden" gerekçesiyle davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanmadığını ileri sürdü.

Yargılamayı yapan Ankara 60. İş Mahkemesi, fazla mesai alacakları yönünden davanın kabulüne, ihbar tazminatı yönünden ise kesin olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bulan Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği ve bunun sonucunda "işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi gerektiği" ifade edildi.

"İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez." hükmüne yer verilen kararda, davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği, mahkemenin aksi yönde hüküm tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
