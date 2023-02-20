Yargıtay'dan depremzedeler için 'kan bağışı' kampanyası
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YARGITAY Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
YARGITAY Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
Yargıtay Başkanlığı, Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem sonrasında ayni ve nakdi yardım kampanyalarının yanı sıra, Türk Kızılay iş birliğiyle depremzedeler için kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında katkıda bulunmak isteyen Yargıtay mensupları ve personel, Yargıtay Polikliniği'nde 28 Şubat-1 Mart arasında kan bağışında bulunabilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel