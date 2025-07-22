Yargıtay'dan Denizli'deki Cinayet Davasında Beraat Kararına Itiraz

Yargıtay, Denizli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin "müebbet hapis cezası" istemiyle yargılandığı davada beraat eden sanıkla ilgili kararı hukuka aykırı buldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ocak 2021'de, Burak Durna'nın evinin bahçesinde silahla öldürülmesine ilişkin Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince aynı görüşün bildirildiği "beraat" kararının temyiz incelemesini tamamladı.

Hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar veren daire, kararında, ateş edildiği değerlendirilen binadaki kapıdan alınan avuç izinin sanığa ait olup olmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

Maktul ve sanığın olay tarihinde kullanmış oldukları telefon numaraları ile IMEI bilgilerinin de incelenmesi gerektiği bildirilen kararda, "Tespit edilen numaralarla ilgili arama, mesajlaşma ve baz bilgilerini gösterir HTS kayıtlarının temin edilerek maktul, sanık ve tanık Nurgül arasında iletişim olup olmadığına dair ayrıntılı rapor alınmasına, maktulün telefonunda bulunan 12 Ocak 2021 tarihinde çekildiği iddia edilen video ile ilgili inceleme yapılarak, videoda görülen aracın plakasının tespit edilmeye çalışılması ve videonun taraflarla ilgili olup olmadığının araştırılması gerektiği gözetmeksizin eksik inceleme ile sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Dava, Denizli 4. Ağır Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

Davanın geçmişi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 Ocak 2021'de evinin bahçesinde tabancayla vurulan Burak Durna, hastanede hayatını kaybetmişti. Polisin çalışmasının ardından maktulün komşusu R.H. (42) ile ona yardım ettiği belirtilen H.A. ve M.A. 25 Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden R.H. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık, yargılandığı Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, bu karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesince de hukuka uygun bulunmuştu.