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Yargıtay'dan cinayet sanığına 25 yıllık ceza

Yargıtay'dan cinayet sanığına 25 yıllık ceza
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Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldüren Abdullah Melih Barış'a, Yargıtay müebbet hapis cezasını bozarak 25 yıl hapis cezası verdi. Aile, en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Abdullah Melih Barış'ın, kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme, Barış'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016 yılında Abdullah Melih Barış, barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü. Çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'a mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

'EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ'

Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan, "Sanığa verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyoruz ailemiz yıprandı ve çok acı çektik" dedi. Sanık Barış savunmasında ise, olayın cinnet anında gerçekleştiğini ileri sürerek, cezaevinde geçirdiği 9 yıl göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

'İYİ HALDEN İNDİRİM'

Kararını açıklayan mahkeme, CMK 307/4 maddesi gereği Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemeyeceği kesin hükmü getirildiğini belirterek, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ise sanığın cezasını iyi halden 25 yıla indirdi.

'NURCAN SANA NE SÖYLEYECEĞİM'

Karar sonrası Nurcan Arslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Gülcan Arslan, "Ben şimdi mezarına gidip Nurcan'a ne söyleyeceğim" diyerek duvarlara vurdu.

'BİR TASARLAMA YOKTUR DENİLDİ'

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Sezin Uçar, "Yargıtay 'tasarlayarak öldürme' kararını bozdu ve 'Bir tasarlama yoktur' dedi. Bugün Yargıtay Ceza Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu kararla karşı karşıyayız. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi sadece 'kasten öldürme' suçundan ceza verdi" dedi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZULMUŞTU

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, sanık Abdullah Melih Barış'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak, cezayı müebbet hapse çevirmişti. Mahkeme ayrıca sanığa 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve bin lira adli para cezası vermişti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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