YARGITAY'DA CEZASI BOZULAN İSTİSMAR SUÇLUSU EMEKLİ ÖĞRETMEN İÇİN SAVCI YİNE 79,5 YIL HAPİS İSTEDİ

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle 79,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da bozulan tutuklu sanık Adil Şahintürk, yeniden hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını veren Savcı, sanık Şahintürk için mahkemenin verdiği 79,5 yıl hapis cezasının aynısını talep etti.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014'te gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk, tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 102 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Adil Şahintürk, 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Dava sürecinde Şahintürk emekli oldu. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayetiyle konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli Tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde, savcı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017'de karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat etti.

CEZA DAİRESİ ONADI

Kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Adil Şahintürk'ün avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'ın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanık Şahintürk ile husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık Şahintürk hakkındaki mağdur İ.I.'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı vurgulanarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığı belirtildi. 15'inci Ceza Dairesi, 79,5 yıl hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Geçen nisan ayında İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adil Şahintürk, 4 mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurların okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Şahintürk'e başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

SANIK BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bozma kararının ardından Şahintürk yeniden hakim karşısına çıktı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Şahintürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı mağdur çocukların aileleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile dernek üyeleri katıldı. Duruşmada söz alan mağdur avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını bozma ilamındaki gerekçeli kararın detaylandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ise bozma kararına uyulması talebinde bulundu. Söz verilen tutuklu sanık Şahintürk de suçsuz olduğunu ve yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirtti. Duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık için 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

SANIK AVUKATI SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan UCİM avukatı Yeşim Aydın Sağa, "Yaşananlardan dolayı mağdurların ruh sağlıkları bozulmuştur. Çocuklar birbirleriyle konuşmadan detaylı ifadeler vermişler. Bu dosya toplumda çok derin yaralar açtı. O yüzden emsal niteliğinde. Hiçbir indirim uygulanmaksızın sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı Atilla Ertekin ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek, dosya kapsamında bazı tanıkların yeniden dinlenmesini ve esas hakkındaki mütalaaya savunma için süre istedi. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanık avukatının esas hakkında mütalaaya savunma yapma talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

'ARTIK ÇOCUKLAR HUZUR BULSUN'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar hepimize ahlaki cesaretin önemini anlattı, seslerini çıkardı. Biz de onlar için mücadelemize yurdumuzun her yerinde devam edeceğiz. Çocuklar üzüldükçe canımız yanıyor. 8 sene oldu. Artık bitsin, kökleri korusun. Artık çocuklar huzur bulsun. Girdiğimiz hiçbir davada istismarcıların pişman olduğunu duymuyoruz. Çocuklara kötü elleriyle dokunanlara savaş açtık. Artık çocuklar için çok daha hızlı karar mekanizmaları lazım. Çünkü her seferinde yeniden yaralanıyoruz. İhtisas mahkemelerini kuralım. Bu davalar çabuk bitsin ve çocuklarımız hayatlarına devam etsinler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel