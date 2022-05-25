Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Özbekistan'da temaslarda bulundu - Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhuriyet Başsavcısı Nigmatilla Yoldaşev, Adalet Bakanı Ruslanbek Davletov ve Yüksek Mahkeme Başkanı Kazimcan Kamilov ile görüştü.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yoldaşev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmenin sonunda Şahin, "Özbekistan Cumhuriyet Savcılığının fahri görevlisi" nişanıyla ödüllendirildi.

Görüşmenin ardından Yoldaşev ve Şahin, Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ile deneyimlerin paylaşılmasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Türk heyeti, daha sonra Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı Akademisi ve müzesini ziyaret etti.

Bekir Şahin, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Adalet Bakanı Ruslanbek Davletov ile bir araya geldi.

Taraflar arasındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Davletov, Türk heyetine Özbekistan Adalet Bakanlığı faaliyeti ve ülkede gerçekleştirilmekte olan reformlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede taraflar, yasama-hukuk alanında iki ülke arasında bilgi deneyiminin paylaşımı konusunda mutabık kaldı.

Şahin, daha sonra Özbekistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kazimcan Kamilov ile de bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini görüştü.