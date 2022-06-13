Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, İtalya Yargıtay Başsavcısı ile hukuki iş birliğini görüştü - Haberler

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, İtalya Yargıtay Başsavcısı ile hukuki iş birliğini görüştü

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, İtalya Yargıtay Başsavcısı ile hukuki iş birliğini görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan İtalya Yargıtay Başsavcısı Giovanni Salvi'yi ağırladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan İtalya Yargıtay Başsavcısı Giovanni Salvi'yi ağırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şahin'in daveti üzerine Ankara'ya gelen İtalyan Başsavcı Salvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alındığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Konuk Başsavcı ???????Salvi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile de bir araya gelecek.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Cumhuriyet Yargıtay Ankara İtalya Güncel Haberler

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