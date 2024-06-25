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Yargıtay, Çek Dolandırıcılığı Davasında Verilen Cezayı Onadı

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Yargıtay 11. Ceza Dairesi, çek karşılıksız çıkan kişiye verilen dolandırıcılık suçundan verilen cezayı onadı. Sanık, büyükbaş hayvan ilanıyla dolandırıcılık yapmıştı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 47 büyükbaşın parasını öderken verdiği çek karşılıksız çıkan kişiye "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen 7 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, 2018'de internetteki "satılık büyükbaş hayvan" ilanını gören sanık, ilan sahibini arayarak hayvanları kurbanlık amacıyla satın almak istediğini söyledi. Kiraladığı kamyonla Konya'ya gelen sanık, satıcı ile anlaştı. Ödemenin bir kısmını nakit olarak yapan sanık, geri kalanı için çek doldurarak imzaladı.

Satıcı, vadesi gelen çekleri bozdurmak istediğinde, çeklerin üzerinde bir devlet hastanesinin başhekiminin adının yazılı olduğunu ve sahte olarak oluşturulduklarını öğrendi ve suç duyurusunda bulundu.

Satıcıyla konuştuğu telefon numarası ve hayvanları götürmek için kullandığı kamyonu kiraladığı şirket aracılığıyla kimliği belirlenen sanık hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Konya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçu işlediği tespit edilen sanığa 7 yıl hapis ile 400 bin lira adli para cezası verdi. İstinaf başvurusu Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi tarafından reddedilen sanık, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı onadı.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, dava konusu olayda kullanılan çekin külliyen sahte oluşturulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı aktarılan kararda, "Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmış, verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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