Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 20.09.2022 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Kadri Özerdoğan seçildi.

KADRİ ÖZERDOĞAN KİMDİR?

30.01.1965 tarihinde Giresun'da doğmuştur. Giresun Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da yedek subay olarak yapmıştır.

Giresun hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan; sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

05.07.2017 tarihindeYargıtay Üyeliğine seçilen Kadri Özerdoğan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 20.09.2022 tarihinde Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilmekte olan Özerdoğan,evli ve iki çocuk babasıdır.