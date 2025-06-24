Yargıtay, Borcunu Ödemeyen Kişiyi Foseptik Çukuruna Atan Sanığın Cezasını Onadı

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Yargıtay 8. Ceza Dairesi, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna atan sanığa verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasını onayladı. Sanığın temyiz başvurusu reddedildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna atan sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Antalya'da aralarında ticari ilişkileri bulunan iki kişiden biri, diğerine borç para verdi. Borçlunun zamanında geri ödeme yapamaması üzerine ikilinin arası bozuldu. Borcunu istemek için ilgiliyi otoparka çağıran alacaklı ile borçlu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından alacaklı, borcunu ödemeyen kişiyi foseptik çukuruna attı.

Şikayet üzerine alacaklı durumundaki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Suçun unsurlarının oluşmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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