Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanı oldu.

YARGITAY'IN AÇIKLAMASI

Yargıtay tarafından yapılan açıklamada "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 06.06.2023 tarihinde yapılan seçim sonucunda Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Öznur Kakillioğlu seçilmiştir. Saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZNUR KAKİLLİOĞLU KİMDİR?

19.01.1968 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Keçiören Lisesini bitirdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Ankara ve Antalya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kakillioğlu; sırasıyla Tokat/Zile, Mardin/Savur, Aksaray/Sarıyahşi Hâkimliği ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Kakillioğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Kişisel Sağlık Verilerinin Hasta Mahremiyeti Çerçevesinde Korunması ve Mobil Sağlık Uygulamaları(E-Nabız ve HES Kodu)" konulu çalışmasıyla yüksek lisans yaptı.

Türkiye Adalet Akademisinde "Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal-Tescil-El Atmanın Önlenmesi" derslerini verdi. Evli ve 2 çocuk annesi.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Öznur Kakillioğlu, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 06.06.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.