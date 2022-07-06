Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü

AA - İsmet Karakaş - Güncel
 - Güncelleme:
Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görüşmede Şahin ve Frank'ın yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, savcılar Bahattin Azizağaoğlu, Ömer Kara, İlknur Altuntaş ile Almanya Federal Başsavcı Kabine Başkanı Wolfram Nettersheim de yer aldı.

Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Bekir Şahin Cumhuriyet Yargıtay Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title