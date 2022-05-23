Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak - Haberler

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Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcı Bekir Şahin'in Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Yuldashev Nigmatilla Tulkinovich'in daveti üzerine 23-26 Mayıs'ta temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye gittiği bildirildi.

Açıklamada, başsavcılar arasında yapılacak görüşmelerin ardından iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacağı aktarıldı.

Ziyaret kapsamında Şahin'in, Özbekistan Adalet Bakanı ve yüksek mahkeme başkanları ve savcılarıyla da görüşmeler gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, Şahin'in heyetinde Yargıtay Cumhuriyet savcıları Bahattin Azizağaoğlu ile Dr. İlknur Altuntaş'ın da yer aldığı ifade edildi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Özbekistan, Yargıtay, Güncel, Haberler

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