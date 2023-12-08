Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı başladı

Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı, Diyarbakır'da başladı. Çalıştayın amacı, içtihat birliğini güçlendirmek ve yargı sisteminin etkinliğini artırmaktır.

Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye Adalet Akademisinin işbirliğiyle düzenlenen Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı Diyarbakır'da başladı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında içtihat birliğinin güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile bölge adliye mahkemesinde görevli hakim ve savcılar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akarca, bölgesel çalıştaylarla gerçekleştirilen hakimler arası diyaloğun, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarının uyumlaştırılması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Yargıtay kararlarının ilgili hakimlerle değerlendirilmesinin hukuki güvenlik ve istikrar ilkesinin uygulanmasını güçlendirdiğini belirten Akarca, bölge adliye mahkemelerinin iş bölümünün Yargıtay dairelerinin iş bölümüne benzer şekilde düzenlenmemesinin ise içtihatların takibini ve uzmanlaşmayı güçleştirdiğini söyledi.

İstinaf sisteminin kabulünün Türk yargısındaki önemli bir sistem değişikliği olduğunu vurgulayan Akarca, "İstinaf sisteminin can damarlarını oluşturan gerekli mekanizmaların oluşturulması ve işlevsel şekilde kullanılması gerekir." dedi.

Çalıştay, 10 Aralık'ta sona erecek.