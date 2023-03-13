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Yargıtay Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında protokol imzalandı

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Yargıtay Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Yargıtay Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında "Hukuk Fakültesi öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Yargıtay Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında "Hukuk Fakültesi öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Yargıtay Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında protokol imzalandı

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İmza töreni, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Kaynak: SonDakika.com / Güncel

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