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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Güncel Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Heyet, Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, Akarca da misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, heyetin Taş Bina'daki Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akarca da misafirperverliğinden dolayı Altay'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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