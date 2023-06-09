Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Heyet, Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, Akarca da misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.