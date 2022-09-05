Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile buluştu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da Görevlendirilen 25. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 5 Eylül - 5 Kasım tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı eğitim salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

MİSYON VE VİZYON HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI

Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu konularında bilgilendirme yapılan seminere Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.