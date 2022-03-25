Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

MERSİN (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akarca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su ile makamında görüştü.

Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akarca'ya ziyaretinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkan Vekili Tamer Yalçın ve Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan da eşlik etti.