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Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Güncel Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akarca, mesajında, depremin neden olduğu derin yaraların ancak dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma yoluyla sarılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletçe geçirdiğimiz zor günlerin ardından, Ramazan Bayramı'nın umutların yeniden yeşermesine, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasına vesile olmasını diler, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."

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Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Ramazan Bayramı Mehmet Akarca Güncel Haberler

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