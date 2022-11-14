Yargıtay Başkanı Akarca'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin kınama ve başsağlığı mesajı Açıklaması
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Akarca, mesajında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği ile birlik ve beraberliğimizi hedef alarak, 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetle kınıyor, menfur saldırı sonucunda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Güncel