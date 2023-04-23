Yargıtay Başkanı Akarca'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin egemenliğini ve güçlü iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Akarca, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin, vatanımız uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."