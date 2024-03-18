Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akarca mesajında, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirterek, şunları kaydetti:

" Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, bütün imkansızlıklara rağmen yaşadığımız bu toprakları mukaddes vatan toprağı yapan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."