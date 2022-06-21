Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek'ten gelen heyetle görüştü - Haberler

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Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek'ten gelen heyetle görüştü

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek'ten gelen heyetle görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija, Adalet Bakan Yardımcısı Nezir Pivic ve beraberlerindeki heyetle makamında görüştü.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija, Adalet Bakan Yardımcısı Nezir Pivic ve beraberlerindeki heyetle makamında görüştü.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılan görüşmede, iki ülke arasında hukuk alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan yardımcısı ile üyelerin de yer aldığı belirtildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Güncel Haberler

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