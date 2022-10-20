Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği'nin 2022 yılı hâkim değişim programı kapsamında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği'nin 2022 yılı hâkim değişim programı kapsamında ülkemize ziyaret gerçekleştiren Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş da yer aldı.