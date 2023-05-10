Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Adalet Akademisi heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Türkiye'de bulunan Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Türkiye'de bulunan Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akarca'nın, Halefov ve beraberindeki heyeti Kubbealtı Salonu'nda kabul ettiği, kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan heyetinin, Türkiye Adalet Akademisi'nde 12 Mayıs'a kadar devam edecek olan Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri konulu eğitim programı kapsamında Türkiye'de bulunduğu aktarıldı.

Kabulde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, Yargıtayın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında da bilgilendirme ve sunum yapıldığı kaydedildi.