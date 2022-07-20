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Yargıtay Başkanı Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Urse'yi kabul etti

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Yargıtay Başkanı Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Urse'yi kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Cristian Urse'yi kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Cristian Urse'yi kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, görev değişikliği nedeniyle Türkiye'den ayrılacak olan ve veda ziyaretinde bulunan Urse'yi Yargıtay Başkanlığında ağırladı.

Akarca, Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin yürütülmesindeki çalışmaları ve iş birliği için Urse'ye teşekkürlerini iletti.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Avrupa Konseyi Mehmet Akarca Yargıtay Güncel Haberler

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