Yargıtay Başkanı Akarca, Ankara Ulusal İçtihat Forumu'nda konuştu Açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, insan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatının, iyi işleyen bağımsız yargı olduğunu belirterek, "Toplumun hukuk kurallarına göre, barış içerisinde yaşamasının ön koşulu yargı bağımsızlığıdır." dedi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Ankara Ulusal İçtihat Forumu düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı binasında düzenlenen foruma, Akarca'nın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa Konseyi temsilcileri ile yargı mensupları ve akademisyenler katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Akarca, "İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre, barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te bölgesel içtihat forumları düzenlendiğini anımsatan Akarca, forumların, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasına ve sorunların detaylı şekilde teşhis edilmesine imkan verdiğini belirtti.

Akarca, forumun, yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine, aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da arttıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardının olması gerektiğini vurgulayan Akarca, "Hakimlerin başarısı da tüm hakimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir." diye konuştu.