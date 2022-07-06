Yargıtay Başkanı Akarca Almanya Federal Başsavcısı Frank'ı kabul etti - Haberler

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Yargıtay Başkanı Akarca Almanya Federal Başsavcısı Frank'ı kabul etti

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Yargıtay Başkanı Akarca Almanya Federal Başsavcısı Frank'ı kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Frank ve beraberindeki heyet ile makamında görüştü.

Türkiye ile Almanya arasında hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Başsavcı Şahin'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Almanya Güncel Haberler

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