Yargıtay Başkanı Akarca, 17. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi'ne katıldı - Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 17. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi'nde, "Kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs-1 Haziran arasında Göcek'te düzenlenen kongrenin açış konuşmasını yapan Akarca, Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonrası bilimsel toplantıların düzenlenmeye başladığını dile getirdi.

Suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimai konularının bu toplantılarda ele alınmasının Türk Ceza Hukuku'nun gelişmesine katkı sağlayacağını bildiren Akarca, Yargıtayın tüm ceza dairelerini ilgilendiren bu meselelerde yapılacak bilgi ve deneyim paylaşımının uygulamaya ışık tutacağını ifade etti.

Akarca, Yargıtayın en önemli görevinin ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmasında içtihat birliğinin önemine ve hukuk sisteminde gerçekleşen köklü reformlara vurgu yapan Akarca, "Kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunulması gerekir." dedi.

Ayrıca, kongrenin ilk gününde Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da konuşma yaptı. Kongreye katılanlar arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay ceza dairelerinin başkan ve üyeleri ile akademisyenler de bulunuyor.