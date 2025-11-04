Haberler

Yargıtay, Apartman Yöneticisine Hapis Cezasını Onadı

Güncelleme:
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, apartman içindeki bir dairenin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren apartman yöneticisine, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, apartman içinde bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren ve eve girenleri kayıt altına alan apartman yöneticisine, yerel mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı.

Dairenin kararına göre, 2015'te Bursa Yenişehir'deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hakkında dava açılan sanık apartman yöneticisi, Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yargılama sonunda, Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa, "görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis verdi.

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun şekilde yapıldığı, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Söz konusu kararda yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret edilerek, temyiz isteminin reddedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
