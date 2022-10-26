Yargıtay'a seçilen 10 üye mazbatasını aldı Güncel Haberler Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya seçilen 10 üyeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı törenle mazbataları verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya seçilen 10 üyeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı törenle mazbataları verildi. HSK'de, 12 Ekim'de Yargıtay'a seçilen 10 üye için mazbata töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bozdağ, törende yaptığı konuşmada Yargıtay üyeliğine seçilenlere yeni görevinde başarı diledi. İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mazbatasını Bakan Bozdağ takdim etti. Törende, Yargıtay üyeliğine seçilen Abdullah Alacahan, Alpaslan Azapağası, Hamit Yelken, Döndü Deniz Bilir, Sırrı Topluyıldız, Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül ve Nurullah Bodur'a mazbataları verildi. Kaynak: AA / Güncel Hakimler ve Savcılar Kurulu Bekir Bozdağ Yargıtay Güncel Haberler

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