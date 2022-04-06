ERZURUM (AA) - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına Seracettin Göktaş yeniden seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Göktaş'ın 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Anayasa'nın 154'üncü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 4929 sayılı Kanun ile değişik 31'inci maddeleri uyarınca seçim yapıldı.

Göktaş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde yeniden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı seçildi.

Seracettin Göktaş'ın öz geçmişi

1968'de Karayazı'da doğan Göktaş, Erzurum Lisesini bitirdikten sonra 1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Askerliğini Diyarbakır'da yapan Göktaş, mesleğe Erzurum hakim adayı olarak başladı. Göktaş, sırasıyla Sason, İyidere hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Göktaş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2014'te ilk, 2018'de ikinci kez bu dairenin başkanlığına seçildi. Göktaş, Yargıtay Birinci Başkanlığınca 2020'de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Göktaş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Dalında ise doktora yaptı.

"Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı" konulu yüksek lisans tezi ile "Türk İş Hukukunda Haksız Fesih" konulu doktora tezi kitap olarak basılan Göktaş'ın, "Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu", "Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları", "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" ve "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi" adlı ortak eserleri ve İş Hukuku ile ilgili konularda yayımlanmış makaleleri bulunuyor.

Göktaş, evli ve üç çocuk babasıdır.