Üye Girişi
Haberler

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze Zile ilçesinde defnedilecek.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Artuç Ceza Dairesi Yargıtay Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title