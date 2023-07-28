Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç Hayatını Kaybetti
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze Zile ilçesinde defnedilecek.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedileceği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel