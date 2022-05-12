Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 cezayı onadı 2 cezayı bozdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 cezayı onadı 2 cezayı bozdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 cezayı onadı 2 cezayı bozdu

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Temyizde Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 ceza onanırken 2 ceza ise bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen cezaları onarken, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçlarından verilen cezaları ise bozdu.

Kaftancıoğlu'nun onanan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Diğer onanan 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

(Engin Yağcı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title