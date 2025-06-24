Yargıda Birlik Derneği'nden HSK'ya Ziyaret

Yargıda Birlik Derneği'nden HSK'ya Ziyaret
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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, HSK üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yargı çalışanlarının mali ve sosyal haklarına dair sorunları ile önerilerini iletti.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve yetkili kurul başkanları ile Hakimler ve Savcılar Kurulunu (HSK) ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kırmaz ve beraberindeki heyet, seçilmelerinin ardından göreve başlayan HSK üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

HSK Başkan Vekili ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve diğer üyelerle bir araya gelen Kırmaz, yargı teşkilatının özlük, emeklilik ve sağlık imkanlarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsamında güncel sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini HSK üyelerine iletti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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