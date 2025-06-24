Yargıda Birlik Derneği HSK'yı Ziyaret Etti

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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ziyaret ederek yeni kurula teşekkürlerini iletti ve yargı çalışanlarının sorunlarına dair öneriler sundu.

(ANKARA) - Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve yetkili kurul başkanları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) ziyaret ederek, yeni seçilen kurul üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindekiler, HSK'yı ziyaret etti.

Birol Kırmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSK Üyeleri Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Serdar Ateş, Seyfi Han, Sait Özdemir ile HSK Genel Sekreteri Atila Öztürk, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Akın ve Sinan Ekici ile bir araya geldi.

Başkanı Kırmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, yargı teşkilatının özlük, emeklilik ve sağlık imkanlarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsamında güncel sorunlarının çözümüne yönelik somut önerilerini Kurula iletti.

Kurul yetkilileri de Yargıda Birlik Derneği'nin misyonunun ve öneminin altını çizerek, her zaman için işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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