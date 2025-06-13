Yargıcı Breyer, Trump'ın Ulusal Muhafızları Kaliforniya'ya Konuşlandırma Kararını Yasadışı Buldu

LOS ANGELES, 13 Haziran (Xinhua) -- San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, perşembe günü geçici bir yasaklama emri yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'tan Ulusal Muhafızlar'ın kontrolünü Kaliforniya'ya iade etmesini istedi.

Cuma günü yürürlüğe giren kararda, Trump'ın Kaliforniya Ulusal Muhafızları ve ABD Deniz Piyadeleri'ni Los Angeles'ta konuşlandırmasının, hem 10. Anayasa Değişikliği'ni ihlal etmesi hem de Trump'ın yasal yetkisini aşması nedeniyle yasadışı olduğu belirtildi.

Breyer, Trump'ın, göçmenlere yönelik müdahaleler nedeniyle patlak veren protestoların ardından Los Angeles'a yaklaşık 4.000 Ulusal Muhafız askerinin konuşlandırılması emrini vererek haddini aştığını söyledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Ulusal Muhafızlar'ın kendi istekleri dışında konuşlandırılmasını engellemek için dava açmış, ardından da askerlerin eyaletteki göçmenlere yönelik baskınlarda kullanılmalarının engellenmesi için federal mahkemeye acil talepte bulunmuştu.

The New York Times, Yargıç Breyer'in aldığı yasaklama emriyle ilgili haberinde, "Trump'ın binlerce Ulusal Muhafız askerini bir ABD kentinin sokaklarında konuşlandırma çabasını, ülke genelinde neredeyse bir haftadır süren siyasi hırs ve protestolara katkıda bulunan bir hamle olarak niteleyerek, mahkeme kararınınsa buna sert bir yanıt olduğu" şeklindeki ifadelere yer verdi.

San Francisco'da Breyer'in huzurunda bir saat süren duruşmada Adalet Bakanlığı avukatı, mahkemelerin Trump'ın eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin itirazlarına rağmen konuşlandırdığı Ulusal Muhafız birlikleri ve Deniz Piyadeleri ile ilgili kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını savundu.

Breyer, Trump'ın, normalde eyalet valisinin yetki alanında olan Ulusal Muhafız birliklerinin hangi durumlarda federal hükümetin kontrolüne gireceğini belirleyen yasanın şartlarına uyduğu konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. Öte yandan Breyer, Eyalet Valisi Newsom'un askeri personelin federal yasaları uygulamak için kullanılmasının yasaklanması yönündeki talebini, askerlerin bunu yaptığına dair güçlü kanıtlar olmadığı sürece kabul etmek istemediğini de ifade etti.

Yargıç, temyiz süresi tanımak üzere kararını cuma günü öğlene kadar erteledi, ancak kısıtlamaların kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğini belirlemek üzere 20 Haziran'da duruşma yapılmasına karar verdi. Trump yönetimiyse kararın ardından ABD 9. Temyiz Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.