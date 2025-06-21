Yargıç, Harvard'ın Uluslararası Öğrenci Kabulünü Güvence Altına Aldı

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ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıtlarını engelleme kararını askıya aldı. Bu karar, uluslararası öğrencilerin yasal oturum statülerini korumasına olanak tanıdı.

NEW YORK, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıtlarını engelleme yönündeki kararını askıya aldı.

Burroughs cuma günü verdiği kararla, dava sonuçlanana kadar Harvard'ın uluslararası öğrencileri kabul etme hakkını güvence altına aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın 22 Mayıs'ta Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul yetkisini iptal etmesiyle, üniversitede öğrenim gören yaklaşık 7.000 yabancı öğrenci, başka bir eğitim kurumuna geçmemeleri halinde yasal oturum statülerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

Harvard Üniversitesi, bu adımı kampüsteki protestolar, kabul politikaları, işe alım süreçleri ve benzeri konulardaki tutumunu değiştirmeyi reddetmesine karşı yapılmış yasadışı bir misilleme olarak nitelendirerek bakanlığa dava açtı. Dava dilekçesinin sunulmasından saatler sonra Burroughs, söz konusu iptal kararını geçici olarak durdurdu.

Trump Haziran başında, farklı bir yasal gerekçe göstererek yabancı öğrencilerin Harvard'da eğitim almak üzere ABD'ye girişini engellemişti. Harvard'ın itirazı üzerine Yargıç Burroughs bu kararı da geçici olarak askıya almıştı.

Trump yönetimi, Harvard'ın aşırı liberal politikalar izlediği ve Yahudi karşıtı taciz olaylarına yeterli tepki vermediği yönündeki muhafazakar eleştiriler doğrultusunda, üniversitenin 2,6 milyar doları aşan federal araştırma fonlarını kesmiş, federal sözleşmelerini feshetmiş ve vergi muafiyet statüsünü iptal etmekle tehdit etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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