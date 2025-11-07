Haberler

Yargı Teşkilatı Toplantısı Antalya'da düzenlenecek

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı, 8-9 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve bakanlık yetkilileri ile adli ve idari yargıdaki yüksek yargı organlarının başkanları, adalet komisyonu başkanları ve başsavcılar katılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedefler değerlendirilecek.

Toplantıda, yargının daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla adalet sisteminin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ve yenilikler de ele alınacak.

HSK temsilcileri ile bakanlık birimleri, toplantıda sunum yapacak, teşkilata ilişkin beklenti ve önerileri katılımcılara iletecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
