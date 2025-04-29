Yargı Paketi Kapsamındaki İlk Kanun Teklifinin Haftaya TBMM'ye Sunulması Bekleniyor.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Ölümlü trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafikle ilgili idari para cezalarının yüksek oranlarda artırılmasını öngören kanun teklifinin haftaya TBMM'ye sunulması bekleniyor. Ardından infaz sisteminde düzenlemeler öngören kanun teklifi Meclis'e getirilecek. İnfaz rejimiyle ilgili pakette, cezaevindeki çocuklu anneler için de düzenleme yapılacak. Trafikle ilgili haftaya sunulması beklenen kanun teklifinde ise makas atanlara, ambulansın peşine takılanlara, kırmızı ışık ihlaline, aşırı hız yapanlara ve alkollü araba kullananlara caydırıcı oranlarda para cezaları öngörülüyor. Üç kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyetin alınması söz konusu olabilecek.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM AK Parti Grup Başkanlığı ile diğer ilgililer, bir araya gelerek yapılması planlanan düzenlemeler üzerinde çalıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu sabah TBMM'ye sunulduğu açıkladığı yargı paketi taslağıyla ilgili, TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığı'nda detaylı çalışma yürütülecek. Taslakta yer alan maddelerin, konusuna göre tasnif edilerek iki veya üç ayrı kanun teklifi hazırlanması planlanıyor.

Yaz tatili gelmeden kanunun çıkarılması amaçlanıyor

Bu hafta tapılacak tasnif ve diğer detaylı çalışmanın ardından, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören, özellikle ölümlü trafik cezalarının önlenmesi amacıyla caydırıcı cezaların artırılmasını içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. Bu kanunun öncelikle getirilmesinin altında ise yaz tatili gelmeden önce bu kanunun çıkarılmak istenmesi yatıyor.

Ölümlü trafik kazalarıyla ilgili geçen yıl meydana gelen yaklaşık 5 bin ölümlü kazanın incelenmesi sonucu, kazaların yüzde 60'ının aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve şehit ihlalinden kaynaklandığı belirlendi.

Bu teklifte, ölümlü trafik kazalarına en fazla yol açan aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımına cezaların artırılması, üç kez kırmızı ışık ihlali veya alkollü araç kullanımı halinde ehliyete el konulması gibi cezalar getirilmesi öngörülüyor. Şerit ihlalinde ise özellikle makas atanlar, ani manevra yapanlara veya ambulansın arkasına takılanlara da para cezaları artacak.

Öte yandan, belli bir yaştan sonra ehliyetin yenilenmesi için yeniden sağlık raporu, göz sağlığı raporu istenmesi de gündemde. 75 olabileceği konuşulan bu yaş sınırının ne olacağına müzakereler sonucunda karar verilecek.

Yetkililer, "Anayasa Mahkemesinin de aradığı koşullar vardır. Amacımız şu; kurallar elverişli koşullar olmalı, hayatı zorlaştırmamalı, orantılı ölçülü, caydırıcı ve etkin olmalı. Amacımız trafikteki ölümlü kazaları artırmak. ifadesini kullandı.

İnfaz paketinde neler olacak

İnfaz rejimiyle ilgili düzenlemeler ise ayrı bir kanun teklifiyle, trafikle ilgili kanun teklifi görüşmelerinin ardından TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin içinde Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan ve 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hükmün de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarla ilgili yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanların da eşitlik ilkesi kapsamında bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Bu konudaki Adalet Bakanlığının etki analizi çalışması esas alınarak çalışma yürütülecek. Bu düzenlemeden 60 bine yakın kişinin yararlanacağı söyleniyor.

Cezaevlerindeki çocuklu anneler, hastalar için "evde infaz" düzenlemesi geliyor

İnfaz paketinin içinde ayrıca cezaevindeki çocuklu annelere evde infaz düzenlemesi yapılması planlanıyor. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında süresi kalmış, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar için de evde infaz düzenlemesi yapılacak. Bu durumdakilerden adli tıp raporu istenecek.

Ayrıca alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu düzenleme kapsamına alınacağı belirtiliyor. Bu durumdakileri sayısının çok fazla olmadığı, binlerle ifade edecek kadar sayısının çok fazla olmadığı ifade ediliyor.

Terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar, uyuruşturucu suçluları...

İnfazla ilgili düzenlemede, terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi cezasının dörtte üçünü çekmek zorunda olan hükümlülerle ilgili de düzenlemeler yapılacak. Bu konuda AK Partili yetkililer, "Evrensel olarak tüm dünyada suç tipine bakılmaksızın infaz bir bölü ikidir. Biz bunu daha önce yapmak istemiştik ama daha önce muhalefet tepki gösterdi" dedi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler ayrı kanun teklifiyle getirilecek

İnfaz rejimine ilişkin paketin ardından ise yargı paketi kapsamında başka bir kanun teklifi hazırlanacak. Bu teklifte toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik, topluma karşı işlenen suçlarla ilgili maddeler yer alacak. Teklifle 2 yıl ve altındaki cezalarda, kişinin ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı konusu düzenlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, iyi hal, pişmanlık gibi durumlar da göz önünde bulundurularak, denge gözetilerek belirlenecek. Örneğin trafikte yaşanan ve "topluma karşı işlenen suçlar" olarak nitelenen, trafikte tehdit, araçtan inerek saldırma, çarptığı kişiyi bırakıp kaçma gibi suçlarla ilgili düzenlemeler bu kapsamda düzenlenecek.