Yargı Mensuplarından Kaymakam Atalık'a Veda Ziyareti

Yargı Mensuplarından Kaymakam Atalık'a Veda Ziyareti
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Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan yargı mensupları, Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı ziyaret ederek plaket takdim etti ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan yargı mensupları, Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yeri değişen Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, Asliye Hukuk Hakimi Afife Acar Kalkan ve Sulh Hukuk Hakimi Rukiye Ünver, Kaymakam Atalık'a veda ziyaretinde bulundu.

Atalık, hizmetlerinden dolayı yargı mensuplarına plaket takdim etti, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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