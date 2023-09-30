Yargı dizisinin 65. bölümünde Ceylin Nil'in ifadesi alınıyor

Ceylin Nil'in ifadesi alınmak üzere emniyete getirilir. Ilgaz ve Ceylin, içlerindeki acıyla mücadele ederken görevlerini yerine getirmek zorunda kalır. Yekta, Nil'in sırlarını öğrenmeye başlar. Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin ardında beklenmedik bir sebep vardır. Çınar ve Parla ise ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Ilgaz, delilleri takip ederek Nil ile ilgili şaşırtıcı bir gerçeğe ulaşır. Ancak gerçek, tahmin ettiklerinden çok farklıdır.

Dizinin ekrana gelecek 65'inci bölümünün konusu şöyle;

Ceylin Nil'i ifadesini almak için emniyete getirir. Ancak bundan sonrası Ilgaz için de Ceylin için de oldukça zorludur. Bir yandan içlerinde taşıdıkları acıyla mücadele ederken bir yandan da mesleki olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmek zorundadırlar.

Ve bu durum ikisini yine farklı fikirlerde oldukları için karşı karşıya getirir. Yekta Nil'in tahmin ettiğinden çok daha fazla sır sakladığını öğrenmek üzeredir.

Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin altında kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebep vardır. Çınar ve Parla ilişkilerindeki bazı sorunları görmezden gelmekte zorluk çekerler.

Ilgaz bulduğu delillerin peşinden koşar ve Nil'le ilgili hiç beklemediği bir gerçeğe ulaşır. Bu durum onu yine Ceylin'e iter. Ne olursa olsun birbirlerinden kopamazlar ve aynı noktada buluşurlar; yani her şeyin başladığı, kalplerine bu acıyı yerleştiren yerde.

Ancak "gerçek" onların tahmin ettiklerinden çok farklı ve çok uzaktadır.

MACİT KOPER SÜRPRİZİ

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Yargı'ya bu hafta, usta oyuncu Macit Koper konuk oluyor.

Dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Macit Koper izleyici karşısına çıkacak.

Koper'in nasıl bir karakter ile ekrana geleceği ise büyük merak konusu oldu