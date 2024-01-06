Yardımeli Derneği Gazze'ye Yardım Malzemelerini Türk Kızılaya Teslim Etti

Yardımeli Derneği, bağışçılarının destekleriyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı 12 tırdan oluşan insani yardım malzemesini Türk Kızılaya teslim etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay öncülüğünde organize edilen, Gazze için yola çıkacak yardım gemisindeki hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda Yardımeli Derneği de 12 tırdan oluşan gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı yardım kolilerini, Türk Kızılay İstanbul Anadolu Bölge Lojistik Merkezi'ndeki yetkililere teslim etti.

Yardım malzemelerinin tesliminin ardından Yardımeli Derneği Genel Başkanı Sadık Danışman, Genel Başkan Yardımcısı Nuri Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aykut ile Dernek Genel Müdürü İmdat Kuzu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Genel Başkan Danışman, Kızılaya teslim edilen malzemeler için tüm bağışçılara teşekkür etti.

Yardım kolilerinin bu ay Mersin'den kalkacak gemiye yükleneceğini bildiren Danışman, hazırladıkları paketlerin içerisinde un, şeker, sıvı yağ ve bakliyat ile deterjan, tuvalet kağıdı ve kadın pedi gibi hijyen ürünlerinin bulunduğunu belirtti.

Danışman, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bebekleri, kadınları, yaşlıları ve hastaları katletmeye devam ettiğini aktararak Türkiye, Mısır, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelip bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli iradeyi ortaya koyması gerektiğini vurguladı.