Yardımcı Oyuncu: Dizi Sektörünün Gerçeklerini Anlatan Yeni Dizi TRT 1'de

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TRT 1'de yayınlanacak 'Yardımcı Oyuncu' dizisi, figüranlıkla başlayan Murat'ın hikayesi üzerinden dizi sektörünün bilinmeyen yüzlerini ve kamera arkasındaki trajikomik gerçekleri gözler önüne serecek. İlk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

tabii'nin orijinal yapımı ve dizi sektörünün perde arkasını anlatan "Yardımcı Oyuncu" dizisi, TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak.

tabii'den yapılan açıklamaya göre, dizinin kahramanı Murat'ın figüranlıkla başlayan yolculuğu üzerinden dizi sektörünün bilinmeyen yüzüne, kamera arkasındaki trajikomik gerçeklere ve sektörde tutunmaya çalışanların hayallerine ışık tutan dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

10 bölümden oluşan dizinin tüm bölümleri hafta içi her akşam iki bölüm halinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sercan Badur'un başrolde yer aldığı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Selin Hasar, Burak Can Doğan, Birand Tunca, Eren Pekgöz ve Öykü Naz Altay yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu yapımın senaryosu ise Niyazi Canbaz'a ait.

Dizinin konusu ise şöyle:

"Üniversite için İstanbul'a gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat, mezuniyet aşamasındayken ailesinin maddi durumu aniden bozulur. Kirasını ödeyemeyip evsiz kalan genç adam, ne yapacağını bilemezken, kendini bir gün bir figüran kahvehanesinde bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onu dizi setlerinin rengarenk ama bir o kadar da çalkantılı dünyasına sürükler."

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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