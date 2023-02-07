Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan kargo uçakları İncirlik Hava Üssü'ne iniyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından, yardım malzemesi ve ekipman taşıyan sivil ve askeri kargo uçakları, birer birer Adana'daki İncilik Hava Üssü'ne iniyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda sivil uçuşlardaki yoğun trafik nedeniyle kargo uçaklarının İncirlik Hava Üssü'ne yönlendirildiği; bununla birlikte gün içinde THY'nin 9 kargo uçağı indiği öğrenildi.

Yardım ve lojistik malzemelerinin yanı sıra ekipman taşıyan sivil ve askeri kargo uçakları, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle İncirlik Hava Üssü'nü kullanıyor. Depremin ardından çok sayıda kargo uçağı İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı. THY'nin kargo uçakları da İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yardım malzemesinin yanı sıra itfaiye, ikram aracı ve ekipman taşıdı. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi kargo uçakları da aynı şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul'dan İncirlik Hava Üssü'ne çok sayıda sefer yaptı. Öte yandan THY Basın Müşavirliği'nin paylaştığı görüntülerde, deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılacak İstanbul İtfaiyesine ait araçlarıyla, Kızılay'a ait ikram araçlarının İstanbul Havalimanı'nda uçağa yüklenme anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.